Juventus: la frase di Cherubini che spaventa i tifosi (Di giovedì 1 luglio 2021) Calciomercato . Il dirigente bianconero ha dettato la strategia del club Non sarà un’estate di grandi e tanti acquisti per la Juventus. Lo ha detto chiaro e tondo Federico Cherubini in conferenza stampa. Le sue parole non sono state accolte con grande entusiasmo dai tifosi sui social. L’APPROFONDIMENTO SU JUVENEWS24 CALCIOMERCATO – «Passa dal rientro dei prestiti e dalla valutazione del patrimonio tecnico che abbiamo. Veniamo da qualche stagione in cui abbiamo fatto investimenti importanti e mirati. Abbiamo una squadra competitiva e potremmo anche non fare operazioni. Lo pensa anche il nostro allenatore. Ovviamente cogliendo qualche ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Calciomercato . Il dirigente bianconero ha dettato la strategia del club Non sarà un’estate di grandi e tanti acquisti per la. Lo ha detto chiaro e tondo Federicoin conferenza stampa. Le sue parole non sono state accolte con grande entusiasmo daisui social. L’APPROFONDIMENTO SU JUVENEWS24 CALCIOMERCATO – «Passa dal rientro dei prestiti e dalla valutazione del patrimonio tecnico che abbiamo. Veniamo da qualche stagione in cui abbiamo fatto investimenti importanti e mirati. Abbiamo una squadra competitiva e potremmo anche non fare operazioni. Lo pensa anche il nostro allenatore. Ovviamente cogliendo qualche ...

EnricoTurcato : “Una squadra per essere bella deve essere vincente”. #Arrivabene in una frase (senza alcun giro di parole) chiari… - HattoriHanzo81 : RT @EnricoTurcato: “Una squadra per essere bella deve essere vincente”. #Arrivabene in una frase (senza alcun giro di parole) chiarisce i… - SPalermo91 : RT @EnricoTurcato: “Una squadra per essere bella deve essere vincente”. #Arrivabene in una frase (senza alcun giro di parole) chiarisce i… - Aurora70033912 : RT @EnricoTurcato: “Una squadra per essere bella deve essere vincente”. #Arrivabene in una frase (senza alcun giro di parole) chiarisce i… - Stefano54655309 : Ma mettere nella solita frase Juventus e valori sportivi a me pare esagerato -