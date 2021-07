Juventus, Arrivabene: «Una sfida per me. Bel gioco? Se vinciamo sì» (Di giovedì 1 luglio 2021) Maurizio Arrivabene si presenta in conferenza stampa: ecco le parole del nuovo CFO della Juventus che parla degli obiettivi Maurizio Arrivabene ha parlato in conferenza stampa. Le prime parole da dirigente della Juventus. sfida – «È un incarico che rappresenta una sfida. A me piacciono le sfide e mi piace la Juventus. È un mix di cose che ognuno si augura di trovare nella carriera. Altrimenti sarebbe troppo facile». GIOCARE BENE – «Se una squadra è vincente diventa bella automaticamente. È lo stesso esempio che ho usato in Ferrari. Se vinci sei bello. Se perdi sei ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Mauriziosi presenta in conferenza stampa: ecco le parole del nuovo CFO dellache parla degli obiettivi Maurizioha parlato in conferenza stampa. Le prime parole da dirigente della– «È un incarico che rappresenta una. A me piacciono le sfide e mi piace la. È un mix di cose che ognuno si augura di trovare nella carriera. Altrimenti sarebbe troppo facile». GIOCARE BENE – «Se una squadra è vincente diventa bella automaticamente. È lo stesso esempio che ho usato in Ferrari. Se vinci sei bello. Se perdi sei ...

