Juventus | Agnelli | “Superlega? Faremo delle riflessioni | tutte le proposte sono benvenute”

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nel corso della conferenza stampa organizzata alla Stadium per la presentazione della nuova organizzazione dell'area sportiva, è tornato sul tema Superlega: "Nel dialogo ci sta tutto. Nel primo passaggio si chiedeva l'apertura a un dialogo perché la soluzione proposta andava ad affrontare il momento che stiamo vivendo. Bisogna capire se ci possono essere competizioni alternative in un libero mercato, è quello che abbiamo chiesto alla Corte di giustizia Europea. Da lì si instaureranno diverse riflessioni e tutte le proposte sono benvenute".

