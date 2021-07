Jessica Alves | l’ex Ken umano ha completato il suo percorso e adesso è pronta per diventare mamma Le foto

Leggi su viaggiarealverde

(Di giovedì 1 luglio 2021) È stato uomo, poi Ken, poi donna ed ora vorrebbe essere, Rodrigosta attraversando tutti gli stadi possibili in una sola vita. La vera me Dopo una marea di interventi per assomigliare al bambolotto compagno di Barbie, siamo a quota 75, si è poi scoperto infelice in quelle vesti, come aveva annunciato al Daily Mirror: Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. E’ fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i ...