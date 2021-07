Jasmine Carrisi in bikini risponde alle critiche di chi si scandalizza (Foto) (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ arrivata l’estate anche nella tenuta di Al Bano e Jasmine Carrisi indossa il bikini per abbronzarsi un po’. E’ giovanissima, è bellissima e anche famosa, si lascia scattare qualche Foto, sceglie le più belle e ne posta due, molto simili. Lato B in bella vista per Jasmine Carrisi, pose sexy ma non troppo, niente di così diverso dalle Foto che pubblicano le sue coetanee non famose. Nemmeno un filo di trucco ma nessuno lo nota, in tanti le chiedono di coprirsi ma è lei che sottolinea i commenti scandalizzati. Lo slip del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ arrivata l’estate anche nella tenuta di Al Bano eindossa ilper abbronzarsi un po’. E’ giovanissima, è bellissima e anche famosa, si lascia scattare qualche, sceglie le più belle e ne posta due, molto simili. Lato B in bella vista per, pose sexy ma non troppo, niente di così diverso dche pubblicano le sue coetanee non famose. Nemmeno un filo di trucco ma nessuno lo nota, in tanti le chiedono di coprirsi ma è lei che sottolinea i commentiti. Lo slip del ...

