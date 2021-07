Jadon Sancho è un nuovo calciatore del Manchester United (Di giovedì 1 luglio 2021) Jadon Sancho lascia il Borussia Dortmund per tornare in patria, al Manchester Utd. Il comunicato ufficiale dei gialloneri ha concluso la telenovela legata all’inglese iniziata da qualche mese mentre l’ad Hans-Joachim Watzke ha espresso il suo rammarico nel dover salutare il ragazzo, arrivato in Germania nel 2017. Sancho torna dunque a Manchester, ma non nella sponda in cui è esploso come giocatore, ma in quella dei suoi rivali. La cifra sborsata dal Manchester United si aggira attorno agli 85 milioni, questo colpo può essere definito come uno degli sforzi economici più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021)lascia il Borussia Dortmund per tornare in patria, alUtd. Il comunicato ufficiale dei gialloneri ha concluso la telenovela legata all’inglese iniziata da qualche mese mentre l’ad Hans-Joachim Watzke ha espresso il suo rammarico nel dover salutare il ragazzo, arrivato in Germania nel 2017.torna dunque a, ma non nella sponda in cui è esploso come giocatore, ma in quella dei suoi rivali. La cifra sborsata dalsi aggira attorno agli 85 milioni, questo colpo può essere definito come uno degli sforzi economici più ...

