Italo lancia collegamento per le isole Eolie da Sapri: gli orari di partenze e arrivi (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSapri (Sa) – Italo amplia il proprio network collegando ora anche le isole Eolie grazie all'intermodalità. Dall'8 luglio si arriva con Italo a Sapri e si prende poi l'aliscafo per le Eolie, con un unico acquisto sul suo sito, spiega il gruppo. Saranno 2 le coincidenze giornaliere, in vendita da oggi: una in partenza da Sapri alle 16 che arriva alle 18:10 a Stromboli, 18:45 a Panarea, 19:15 a Salina, 19:40 a Vulcano e 20:00 a Lipari. Dalle Eolie verso Sapri invece si parte alle 9:00 da ...

