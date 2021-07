Italia-Porto Rico oggi, Preolimpico basket: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Italbasket scenderà in campo oggi, alle 16.30, per l’unico match del suo girone del Preolimpico 2021 di Belgrado. Melli e compagni dovranno vedersela con Porto Rico. Gli azzurri avrebbero dovuto esordire ieri contro il Senegal. Tuttavia, la nazionale africana in questione non ha potuto prendere parte al torneo per via delle positività al Covid accertate di alcuni suoi giocatori. Italia e PortoRico, per il motivo di cui sopra, sono già certe di avere un posto alle semifinali della manifestazione che assegna il pass per Tokyo. Ad ogni modo, la sfida ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Italscenderà in campo, alle 16.30, per l’unico match del suo girone del2021 di Belgrado. Melli e compagni dovranno vedersela con. Gli azzurri avrebbero dovuto esordire ieri contro il Senegal. Tuttavia, la nazionale africana in questione non ha potuto prendere parte al torneo per via delle positività al Covid accertate di alcuni suoi giocatori., per il motivo di cui sopra, sono già certe di avere un posto alle semifinali della manifestazione che assegna il pass per Tokyo. Ad ogni modo, la sfida ...

