Italia-Grecia oggi, Finale 3° posto World League pallanuoto: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 1 luglio 2021) La Super Final della World League 2021 di pallanuoto maschile oggi, giovedì 1° luglio, si concluderà a Tbilisi (Georgia): terminerà la seconda fase ad eliminazione diretta, ed oggi l’Italia (battuta dagli USA in semiFinale) nella Finale per il terzo posto sarà opposta alla Grecia (superata dal Montenegro) alle ore 16.15 Italiane. La gara tra Italia e Grecia sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportSD (canale 58) ed in diretta streaming su Eurovision Sport ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) La Super Final della2021 dimaschile, giovedì 1° luglio, si concluderà a Tbilisi (Georgia): terminerà la seconda fase ad eliminazione diretta, edl’(battuta dagli USA in semi) nellaper il terzosarà opposta alla(superata dal Montenegro) alle ore 16.15ne. La gara trasarà trasmessa in diretta tv su RaiSportSD (canale 58) ed in direttasu Eurovision Sport ...

