Italia-Belgio | Witsel | “Contro gli azzurri si deciderà a centrocampo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 luglio 2021) “De Bruyne ed Hazard stanno meglio, non sappiamo ancora se saranno della partita ma si sentono meglio rispetto a ieri.il mister. Lukaku? Abbiamo parlato della partita ma non ci ha detto nulla di particolare, per lui sarà una partita speciale”. Così Axel, centrocampista del, alla vigilia del matchl’valido per i quarti di finale di Euro 2020: “L’ha Jorginho, Verratti e tanti giocatori di qualità, pratica un bel calcio e immagino che sarà una bella partita a. Loro vogliono avere il possesso palla, il pallino in mano e ...