Italia-Belgio | Chiellini | “Svincolato e mancino proprio come Messi | bella sfida con Lukaku”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Io? In comune abbiamo anche l’essere mancini! Sono dinamiche di un’annata strana. Non ci penso, sono tranquillo. Non ci penso, pensoancora più di me”. E’ questa una delle risposte di Giorgioin conferenza stampa alla vigilia di, quarto di finale di Euro 2020 in programma a Monaco di Baviera: “Cerco di sdrammatizzare per abbassare la tensione, non c’è bisogno di accendere il ‘fuoco’ all’interno del gruppo. L’adrenalina ci sarà appena entreremo in campo. Sarà un vantaggio arrivare alla gara senza sprecare energie nervose. ...