Isola dei Famosi 2022 | scelto il nuovo inviato | nome folle

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 1 luglio 2021)dei, il reality si sta già organizzando e per il ruolo diha puntato su un personaggio particolare L’deista già guardando al prossimo anno per la nuova edizione. Dopo quella condotta da Ilary Blasi che non ha avuto un grandissimo successo in termini di ascolti, la produzione sta pensando come organizzarsi al meglio per l’edizionecon una nuova squadra. Nelle ultime ore sta circolando ildi un ex concorrente che potrebbe tornare sull’ma non come naufrago. Si tratta ...