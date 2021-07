Isola 15 | Akash Kumar lascia ancora una volta a bocca aperta | ecco cosa ha dichiarato nelle scorse ore

Leggi su isaechia

(Di giovedì 1 luglio 2021)è stato un concorrente dell’15 e la sua partecipazione al reality lo ha fatto conoscere al grande pubblico soprattutto per le polemiche che lo hanno riguardato.in questi giorni ha presenziato al Pitti Uomo a Firenze e, intervistato da Today.it, ha detto di essere stato contattato dalla produzione del reality per rivestire il ruolo di inviato nel corso della prossima edizione: In realtà mi hanno già chiesto di farla come inviato, però non so, non è un mondo che mi appartiene. Preferisco la moda. Ci sono troppe sovrastrutture nei reality, però l’è bellissima. Non lo so se ...