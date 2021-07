Iraq, le milizie filo-iraniane si accordano per la tregua con gli Usa. Ma bombe di Washington sono anche un avvertimento per Baghdad (Di giovedì 1 luglio 2021) I comandanti di diverse milizie filo iraniane in Iraq hanno raggiunto un’intesa di massima per sospendere gli attacchi contro le truppe americane stanziate nel Paese arabo, a condizione che Washington contribuisca alla “calma”. Lo riferisce una fonte irachena riservata all’emittente online Middle East Eye, specificando che l’incontro tra i comandanti è avvenuto all’indomani dell’ultimo lancio di razzi nei pressi del giacimento petrolifero di Omar, nell’area di Deir Ezzor, in Siria, probabilmente diretto contro i soldati a stelle e strisce e dopo il quale Washington ha bombardato alcune ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) I comandanti di diverseinhanno raggiunto un’intesa di massima per sospendere gli attacchi contro le truppe americane stanziate nel Paese arabo, a condizione checontribuisca alla “calma”. Lo riferisce una fonte irachena riservata all’emittente online Middle East Eye, specificando che l’incontro tra i comandanti è avvenuto all’indomani dell’ultimo lancio di razzi nei pressi del giacimento petrolifero di Omar, nell’area di Deir Ezzor, in Siria, probabilmente diretto contro i soldati a stelle e strisce e dopo il qualeha bombardato alcune ...

