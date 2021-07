"Io sono nessuno": arriva in sala il nuovo film con Bob Odenkirk (Di giovedì 1 luglio 2021) E' uscito nelle sale italiane "Io sono nessuno", film diretto da Ilya Naishuller. Prodotto dal regista ex stuntman David Leitch e tratto da una sceneggiatura di Derek Kolstad, l'architetto narrativo ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) E' uscito nelle sale italiane "Io",diretto da Ilya Naishuller. Prodotto dal regista ex stuntman David Leitch e tratto da una sceneggiatura di Derek Kolstad, l'architetto narrativo ...

Advertising

ciropellegrino : «Nessuno è una persona sola, tu, Caino, sei anche Abele» José Saramago. Le violenze contro i detenuti nel #carcere… - ignaziocorrao : Se al posto di fare quel che abbiamo fatto, fossimo andati in giro proponendo le cose che dice Conte (che sono le s… - thetrueshade : Ho cambiato look e sono ancora in quella fase in cui pensi sia stato geniale e invece spoiler domani me ne pentirò… - FalzoniAlberto : @Libero_official Fa bene. I soldi sono suoi e ci fa quello che le pare senza dovere rendere conto a nessuno. Mica h… - BakshDark : @Laveritanelcuo1 @valegambino Per esempio, molti sono ancora fans dei Nian, formata da Ian Somerhalder e Nina Dobre… -