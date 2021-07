Intitolato il reparto di neonatologia del San Giuliano al dott Enzo Pio Comune

(Di giovedì 1 luglio 2021) E’ statoalPioildidell’ospedale Sandi Giugliano. Questa mattina la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle istituzioni, del personale sanitario e della famiglia. Non solo una targa a ricorda il medico tanto amato da tutti, ma un modo per onorare la memoria di un professionista L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Intitolato reparto

Teleclubitalia

Enna. 204° anniversario della Polizia Penitenziaria Nell'istituto penitenziarioall'assistente capo Luigi Bodenza - concittadino ennese morto trucidato in un attentato ...del, ...ANNUALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Nell'istituto penitenziarioall'assistente capo Luigi Bodenza - concittadino ennese morto trucidato in un attentato ... Il Comandante del, ...Sara Pedri «Le recenti vicende che hanno interessato l’ospedale Santa Chiara sono al vaglio della commissione aziendale interna e della Procura della Repubblica. Aspettiamo le ...All’asilo Cavour hanno rinunciato ai regali dei genitori a fine anno scolastico e raccolto in un salvadanaio le offerte da destinare poi al reparto dell’ospedale ...