Internet, blitz internazionale: sequestrata Vpn usata per attacchi informatici (Di giovedì 1 luglio 2021) La Polizia Postale, sotto la direzione della procura di Milano, nel corso di un'operazione di polizia internazionale, ha sequestrato un'infrastruttura di rete Vpn, in grado di anonimizzare e cifrare le tracce informatiche usata da gruppi criminali che colpivano le loro vittime attraverso i ransomware. L'operazione, condotta dalla Polizia Postale di Milano, che ha coinvolto forze dell'ordine e autorità giudiziarie in Europa, Stati Uniti e Canada, è stata coordinata dall'Europol, Eurojust e dalla procura nazionale olandese. La Polizia Postale ha chiuso uno dei nodi dell'infrastruttura della rete che forniva un rifugio sicuro ai criminali ...

