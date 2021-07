Inter, novità in arrivo ma sui social è ironia - Top News (Di giovedì 1 luglio 2021) La rivelazione Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport l'Inter avrà un nuovo main sponsor nella prossima stagione e che sarà annunciato a metà luglio, si tratta di un brand americano attivo ... Leggi su sportevai (Di giovedì 1 luglio 2021) La rivelazione Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport l'avrà un nuovo main sponsor nella prossima stagione e che sarà annunciato a metà luglio, si tratta di un brand americano attivo ...

Advertising

infoitsport : Inzaghi all’Inter, il contratto parte da oggi: come lui anche altre novità - internewsit : Inzaghi all'Inter, il contratto parte da oggi: come lui anche altre novità - - RickNerazzurro : @PaoloNardi1980 @90ordnasselA non è una novità che la proprietà della Juve sia la migliore in Italia. E' sempre sta… - simopasto : @RRock_R6 @AntonioArmadi @FBiasin Il motivo per cui suning ha chiesto un finanziamento e' dovuto al fatto che non h… - BullaInterista : @Glongari @tvdellosport Frappampina all'inter? Novità? -