Inter | Inzaghi ha trovato tre nuovi acquisti in casa | i dettagli

Simone Inzaghi avrebbe bloccato la cessione di tre esuberi dell'Inter, vuole provarli e tenerli in gruppo È appena iniziato il mercato, con Simone Inzaghi che insieme alla dirigenza puntano a costruire un'Inter competitiva per la prossima stagione nonostante un addio eccellente come quello di Hakimi. Il nuovo tecnico nerazzurro – riporta La Gazzetta dello Sport – è pronto a rivalutare tre elementi della rosa nerazzurra. Ad iniziare da Vecino, accostato a più riprese al Napoli dell'estimatore Spalletti. La situazione dell'uruguaiano è stata messa in stand-by: l'ex ...

