Inquinamento marino, Greenpeace denuncia: "Il paradiso delle Tremiti minacciato dalla plastica" (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel corso della sua spedizione di ricerca in Adriatico "Difendiamo il mare", Greenpeace ha documentato la presenza di rifiuti in plastica al largo delle Isole Tremiti, dove l'impatto delle attività umane e dei cambiamenti climatici rischia di compromettere un ambiente marino unico e ricco di biodiversità. Durante la navigazione al largo dell'arcipelago, la spedizione di Greenpeace si è imbattuta in chiazze di materiale organico e rifiuti in plastica, come cassette in polistirolo, bottiglie, buste, sacchetti, guanti monouso e reti tubolari usate per ...

