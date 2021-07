Incastrati (Di giovedì 1 luglio 2021) Il giorno dell’incertezza e della paura. Quando Luigi Di Maio si infila di buon mattino a casa di Giuseppe Conte tutto il Movimento 5 stelle trattiene il respiro e aspetta trepidante. Dopo un’ora il ministro degli Esteri esce, ma si trincera dietro il più inossidabile dei mutismi. Intanto Beppe Grillo nonostante i fuochi d’artificio di ieri non dà seguito alla minaccia-ultimatum, quella di dare il via entro oggi all’iter per votare il Direttorio a cinque, come prevede lo statuto approvato agli Stati generali, anche se Vito Crimi gli ha comunicato di aver predisposto tutti gli adempimenti del caso - modalità, tempistiche, candidature - per poter procedere sulla piattaforma SkyVote. Anche ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Il giorno dell’incertezza e della paura. Quando Luigi Di Maio si infila di buon mattino a casa di Giuseppe Conte tutto il Movimento 5 stelle trattiene il respiro e aspetta trepidante. Dopo un’ora il ministro degli Esteri esce, ma si trincera dietro il più inossidabile dei mutismi. Intanto Beppe Grillo nonostante i fuochi d’artificio di ieri non dà seguito alla minaccia-ultimatum, quella di dare il via entro oggi all’iter per votare il Direttorio a cinque, come prevede lo statuto approvato agli Stati generali, anche se Vito Crimi gli ha comunicato di aver predisposto tutti gli adempimenti del caso - modalità, tempistiche, candidature - per poter procedere sulla piattaforma SkyVote. Anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Incastrati Chi lo avrebbe mai detto che era così facile liberarsi dei fastidiosissimi pesciolini d'argento In questo modo, verranno attirati all'interno del vaso, rimanendo incastrati e dandoci la possibilità di rimuoverli dalla cucina. Chi lo avrebbe mai detto che era così facile liberarsi dei ...

Rubano portafogli e cellulari tra i bagnanti a Barcola: incastrati due pregiudicati TRIESTE - Due cittadini bulgari, di 50 e 53 anni, pregiudicati per furto e nei cui confronti erano stati emessi provvedimenti di divieto di ritorno a Trieste, sono stati arrestati dai carabinieri ...

Incastrati Yahoo Finanza Milano, caos armato per il ritorno della dittatura: incastrati 4 giovani suprematisti Caos armato per il ritorno della dittatura con 'Avanguardia rivoluzionaria': incastrati dalla polizia 4 giovani suprematisti. Pianificavano aggressioni a sfondo razziale e inneggiavano a Breikvik ...

RIFIUTI, CAMBIAMO ROMA: “CAOS RAGGI-ZINGARETTI A DANNO CITTADINI” RIFIUTI, CAMBIAMO ROMA: “CAOS RAGGI-ZINGARETTI A DANNO CITTADINI” “In tema rifiuti, il presidente Zingaretti e la sindaca Raggi ne combinano una più del diavolo. Anche in questo ore, infatti, i cittad ...

