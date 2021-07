In teoria lavoriamo per la stessa azienda | le starò sulle balle Rissa in Rai | la Fialdini durissima contro Mara Venier | cosa c' è dietro?

(Di giovedì 1 luglio 2021) Acque agitate in Rai. Francesca, che conduce Da noi... a ruota libera - format domenicale - si scaglia, che la precede nel palinsesto della domenica su Rai 1 con Domenica In. "E' un grande mistero, ce lo chiediamo tutti noi perché il programma non è solo mio, ma ciin 15-20 persone - dice a Che Tv Fa -. Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so. Che devo dirti. Le. L'ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qual". ...

Advertising

wakeua : @quedillussione PS: questa teoria social è - scusa se lo dico; tanto ridicola quanto ignorante. Giudicare una perso… -

Ultime Notizie dalla rete : teoria lavoriamo

Today.it

Crediamo molto in questo progetto innovativo che non si esaurisce nella purama dà modo di ...giocare nella trasformazione digitale dell'economia e della società italiane? Come Google...'La sua messa in funzione inimplica la perdita di al massimo 200 posti auto - dice ad ... sono i giorni in cuidi più e in cui riusciamo a compensare quello che non incassiamo durante ...Nessun rapporto tra Mara Venier e Francesca Fialdini. Nonostante lavorino nella stessa rete ormai da anni e abbiano diversi amici in comune, come Alberto Matano, tra Mara Venier e ...Il giuslavorista "frutto di una mediazione sociale complessa su temi scottanti". "Un Paese efficiente va a tutelare i singoli posti di lavoro quando hanno una prospettiva, altrimenti è inutile girarci ...