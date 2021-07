In Europa nel 2020 la produzione da fonti rinnovabili ha superato quella fossile (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Eurostat riporta i dati. Nel 2020 l’energia pulita ha superato il milione GW/h. E’ la prima volta in Europa Non solo Covid. Il 2020 si è distinto come l’anno dell’energia pulita. L’Eurostat rileva che è stata prodotta energia da fonti rinnovabili per oltre 1 milione di GW/h, 30mila GW/h in più dell’energia da fonte fossile. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Eurostat riporta i dati. Nell’energia pulita hail milione GW/h. E’ la prima volta inNon solo Covid. Ilsi è distinto come l’anno dell’energia pulita. L’Eurostat rileva che è stata prodotta energia daper oltre 1 milione di GW/h, 30mila GW/h in più dell’energia da fonte. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Glongari : Tra i rinnovi prioritari per l’#Inter oltre a quello di #Lautaro c’è quello di Marcelo #Brozovic il cui contratto h… - sole24ore : Blog | Come era l'Europa nel medioevo? La mappa nell'anno della battaglia di Varna - Info Data… - marcodimaio : Giuste le parole di @matteorenzi: in un momento cruciale come quello attuale, con #Draghi ritorniamo protagonisti i… - AnevEolico : L’industria eolica europea ha un fatturato annuo di 60 miliardi di euro circa ed il 65% di questi benefici economic… - Trasporti_Rizzo : ?? #BuongiornoATutti col sole del #1luglio! ?? Entriamo nel vivo dell'#estate e continuiamo con i nostri servizi di… -