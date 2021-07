“In campo con Chiara”: al campo Pacevecchia l’evento-ricordo della pallavolista (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Nel ricordo di Chiara e per la ricerca contro il cancro. Serata di forti emozioni e di commozione quella vissuta ieri al campo Pacevecchia di Benevento ricordando la sfortunata pallavolista Chiara Lonardo che, tre anni fa, a soli 36 anni ha dovuto salutare per sempre i suoi cari per una patologia rivelatasi purtroppo fatale. ‘In campo con Chiara’ l’evento organizzato dalla ASD Smile 2.0 Basket School & More con il patrocinio del Comune di Benevento e dell’AIRC ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Neldie per la ricerca contro il cancro. Serata di forti emozioni e di commozione quella vissuta ieri aldi Benevento ricordando la sfortunataLonardo che, tre anni fa, a soli 36 anni ha dovuto salutare per sempre i suoi cari per una patologia rivelatasi purtroppo fatale. ‘Inconorganizzato dalla ASD Smile 2.0 Basket School & More con il patrocinio del Comune di Benevento e dell’AIRC ...

Advertising

marcotravaglio : L'ALTERNATIVA QUAL È? Ieri Conte ha ributtato la palla nel campo di Grillo, ma con dentro una bomba a orologeria ch… - OfficialASRoma : Un anno fa tornavamo in campo dopo lo stop imposto dalla pandemia ?? @EdDzeko decise la partita contro la Samp con… - TeresaBellanova : #GERHUN: i tedeschi avevano chiesto di illuminare lo stadio con i colori della bandiera LGBT, ma la UEFA ha negato… - VincenzaSMF : @Letargo6 Ops, chissà se i calciatori, con mimica particolare ,la useranno, oppure no hanno il jet personale, cocchi del campo. - paoletto11 : @SalvoOlivo Io sinceramente Vorrei che azione andasse avanti in autonomia con una organizzazione capillare sul terr… -