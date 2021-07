Il voto che può far saltare i 5S: sfida totale a Grillo (Di giovedì 1 luglio 2021) Crimi annuncia che verrà adottata una nuova piattaforma, ma sono tanti a chiedere di utilizzare Rousseau Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 luglio 2021) Crimi annuncia che verrà adottata una nuova piattaforma, ma sono tanti a chiedere di utilizzare Rousseau

Advertising

AlbertoBagnai : Fratelli d’Italia in Commissione Finanze Senato dichiara voto contrario a un documento che abolisce l’IRAP, apre al… - FrancescoBerti_ : Il @Mov5Stelle ha un nuovo Statuto post-Stati generali, mai applicato. Oggi leggo che alcuni vogliono a tutti i cos… - marcotravaglio : L'ALTERNATIVA QUAL È? Ieri Conte ha ributtato la palla nel campo di Grillo, ma con dentro una bomba a orologeria ch… - Mery0265160193 : RT @italianarmyfam_: Come presidente di HYBE, Bang PD continua ad avere un voto nelle decisioni finali dell'azienda. Si è assicurato che BH… - walter0309 : @Mov5Stelle L’unica cosa che avete lanciato è il baratto voto per reddito di cittadinanza per attaccarvi alla poltr… -