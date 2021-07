Il video racconto della fabbrica dei sogni firmata Chanel N 5

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 1 luglio 2021) Per celebrare un secolo della fragranza iconica Chanel N.5 apre le porte a Parigi un pop-up della maison di Coco per presentare la nuova collezione Chanel Factory 5. Si tratta di diciassette prodotti in edizione limitata che traducono il lusso nel quotidiano, ispirandosi alla Pop Art