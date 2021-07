Il vaccino contro il Covid della CureVac efficace solo al 48% (Di giovedì 1 luglio 2021) La società ha affermato che il suo processo è stato complicato dalla prevalenza di numerose varianti del coronavirus. Leggi su rainews (Di giovedì 1 luglio 2021) La società ha affermato che il suo processo è stato complicato dalla prevalenza di numerose varianti del coronavirus.

