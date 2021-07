Il vaccino contro il Covid della CureVac è efficace solo al 48% (Di giovedì 1 luglio 2021) Il vaccino contro il Covid - 19 sviluppato dai laboratori tedeschi CureVac ha un tasso di efficacia del 48% per prevenire la malattia, ben inferiore a quelli degli altri vaccini a Rna messaggero ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Ilil- 19 sviluppato dai laboratori tedeschiha un tasso di efficacia del 48% per prevenire la malattia, ben inferiore a quelli degli altri vaccini a Rna messaggero ...

Il vaccino contro il Covid della CureVac è efficace solo al 48% Il vaccino contro il Covid - 19 sviluppato dai laboratori tedeschi CureVac ha un tasso di efficacia del 48% per prevenire la malattia, ben inferiore a quelli degli altri vaccini a Rna messaggero finora ...

