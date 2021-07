Il Tributo che vorrei per Battiato… (Di giovedì 1 luglio 2021) Quando se ne va un grande della Musica è consuetudine consolidata organizzare tributi concertistici per celebrarne la figura e il ricordo. Non farà certamente eccezione il caso legato a Franco Battiato, la cui scomparsa ha sollevato un grande sentimento di riconoscenza e commozione. In questo clima fin troppo ecumenico (in fin dei conti un grande personaggio è anche qualcuno capace di dividere e di “portare la spada”…) tutti si sono riscoperti debitori della parabola dell’artista siciliano. Dunque era molto facile prevedere che il carrozzone discografico si sarebbe presto messo in moto per convogliare tutte queste energie. E’ notizia di questi giorni che già il 21 Settembre, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Quando se ne va un grande della Musica è consuetudine consolidata organizzare tributi concertistici per celebrarne la figura e il ricordo. Non farà certamente eccezione il caso legato a Franco Battiato, la cui scomparsa ha sollevato un grande sentimento di riconoscenza e commozione. In questo clima fin troppo ecumenico (in fin dei conti un grande personaggio è anche qualcuno capace di dividere e di “portare la spada”…) tutti si sono riscoperti debitori della parabola dell’artista siciliano. Dunque era molto facile prevedere che il carrozzone discografico si sarebbe presto messo in moto per convogliare tutte queste energie. E’ notizia di questi giorni che già il 21 Settembre, ...

Advertising

chetempochefa : “Ogni giorno è una lotta, chi sta sopra e chi sotta” Facciamo tanti auguri al grande @Renzo_Arbore per il suo 84°… - GiovanniVerdoli : RT @OptiMagazine: Il Tributo che vorrei per #Battiato... ?? @AntonelloCresti - OptiMagazine : Il Tributo che vorrei per #Battiato... ?? @AntonelloCresti - Antonello_Ange : Tributo ad Antonio Pintus che non ha fatto la preparazione fisica alla Francia e ci ha reso l'Euro migliore - Talkin_Hawkin : @ziopierpa @RomaPuledrina @Gio1ng Ah certo puoi non fare nulla e lasciar circolare il virus, ma ha senso solo se: a… -