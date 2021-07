Il trend dell’estate: gli abiti cut out (Di giovedì 1 luglio 2021) Life&People.it Dopo aver visto gli abiti cut out nelle passerelle primavera estate 2020 di Balmain con tagli geometrici e netti, Versace graffiante come un artiglio, Gucci con il suo omaggio all’arte di Richard Ginori rendendo il taglio una decorazione e ancora il mini dress di Off White con “oblò” laterali, anche quest’anno il design minimal e femminile ritorna in tendenza. Che siano semplici tagli laterali, sulle spalle oppure aperture sulla schiena o sul ventre, gli stilisti prediligono aperture sensuali e spigolose che rendano omaggio al corpo della donna. I ritagli o meglio gli abiti “cut out”, esaltano la sinuosità del corpo, rendendo la ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 1 luglio 2021) Life&People.it Dopo aver visto glicut out nelle passerelle primavera estate 2020 di Balmain con tagli geometrici e netti, Versace graffiante come un artiglio, Gucci con il suo omaggio all’arte di Richard Ginori rendendo il taglio una decorazione e ancora il mini dress di Off White con “oblò” laterali, anche quest’anno il design minimal e femminile ritorna in tendenza. Che siano semplici tagli laterali, sulle spalle oppure aperture sulla schiena o sul ventre, gli stilisti prediligono aperture sensuali e spigolose che rendano omaggio al corpo della donna. I ritagli o meglio gli“cut out”, esaltano la sinuosità del corpo, rendendo la ...

