Il Tour de France ha ritirato la denuncia nei confronti della spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di decine di ciclisti

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - Eurosport_UK : ???? #TDF2021 - Stage 6 ?? Eurosport 1 ???? Eurosport app ?? - brontolodesign : @monicamondini È imbarazzante,io guardo il tour su France 2 perché non lo reggo più De Luca ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

DIRETTADE2021: DUE UOMINI IN FUGA (6TAPPA) Tappa breve e completamente pianeggiante, la sesta frazione delde2021 è stata subito caratterizzata da diversi tentativi d'attacco ma ...From 2008, Toronto - Canada became a regular stop on theand served as the lone international ... including strong representation from Germany,, Japan and Australia. Additionally, Feld ...Giovedì la direzione del Tour de France ha fatto sapere di aver ritirato la denuncia nei confronti della spettatrice che durante la tappa di sabato aveva ...TOUR DE FRANCE - Ecco le parole di Vincenzo Nibali che confessa che in squadra stia parlando della possibilità di lasciare il Tour anzitempo per pensare esclusivamente ai Giochi Olimpici dopo aver ric ...