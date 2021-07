Il Tour de France di Cavendish è un salto temporale

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 luglio 2021) A Châteauroux, sotto lo striscione d’arrivo della sesta tappa delde2021, il tempo si è fermato, ha fatto un giro su se stesso e si è preso beffa della sua linearità. È tornato indietro sovrapponendosi, riversando negli occhi degli spettatori un’immagine sola in un contesto diverso, con colori diversi, sommando l’allora all’oggi. Stessa linea d’arrivo, stesso attore protagonista, stessa posa. Sfocatura del contorno, perché ininfluente alla descrizione dell’attimo. Il primo luglio 2021 si è trasformato per un’istante, uno soltanto, nel 9 luglio 2008. Il giorno nel quale tutto cominciò, almeno in terra di Francia, si è trasformato plasticamente ...