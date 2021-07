Il Teatro Romano si accende per la Notte Europea dei Musei (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sabato 3 luglio torna la Notte Europea dei Musei. Creata nel 2005 dal Ministero della Cultura francese, con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM, l’evento invita i Musei ad aprire le loro porte al pubblico oltre l’orario di chiusura al prezzo simbolico di 1 euro. La Direzione Regionale Musei della Campania aderisce all’iniziativa tenendo aperti i suoi Musei tre ore oltre l’orario di chiusura. L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, in collaborazione con il Centro Studi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sabato 3 luglio torna ladei. Creata nel 2005 dal Ministero della Cultura francese, con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM, l’evento invita iad aprire le loro porte al pubblico oltre l’orario di chiusura al prezzo simbolico di 1 euro. La Direzione Regionaledella Campania aderisce all’iniziativa tenendo aperti i suoitre ore oltre l’orario di chiusura. L’Area Archeologica deldi Benevento, in collaborazione con il Centro Studi ...

