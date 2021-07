Il signore del Pentagono: luci e ombre di Donald Rumsfeld (Di giovedì 1 luglio 2021) La morte di Donald Rumsfeld –scomparso a ottantotto anni mercoledì scorso– ha rimesso al centro dell'attenzione uno dei capitoli maggiormente controversi della storia americana recente. Figura diventata ormai fortemente impopolare, Rumsfeld ha lasciato dietro di sé una scia di critiche e di polemiche, principalmente dettate dalla sua problematica gestione della guerra in Iraq e dalla questione degli abusi di Abu Ghraib. Resta comunque il fatto che si tratti di una figura complessa e che come tale debba essere trattato. La sua nomina a capo del Pentagono nel 2001 avvenne su energica proposta dell'allora vicepresidente ... Leggi su panorama (Di giovedì 1 luglio 2021) La morte di–scomparso a ottantotto anni mercoledì scorso– ha rimesso al centro dell'attenzione uno dei capitoli maggiormente controversi della storia americana recente. Figura diventata ormai fortemente impopolare,ha lasciato dietro di sé una scia di critiche e di polemiche, principalmente dettate dalla sua problematica gestione della guerra in Iraq e dalla questione degli abusi di Abu Ghraib. Resta comunque il fatto che si tratti di una figura complessa e che come tale debba essere trattato. La sua nomina a capo delnel 2001 avvenne su energica proposta dell'allora vicepresidente ...

Avvenire_Nei : #PapaFrancesco Cari ragazzi, che in questi giorni avete iniziato le vacanze estive, vi invito, attraverso le attivi… - melannas : RT @LombardiLomby67: Luglio, mese del PREZIOSISSIMO SANGUE: ?? O SIGNORE, soccorri i tuoi figli che hai redento con il TUO SANGUE PREZIOSO.… - FrancescoSaro : RT @giuseppinaciott: In ogni caso vorrei dire a #Conte che la mortificazione maggiore per un paese in difficoltà è vedere un signore senza… - enigiro : RT @giuseppinaciott: In ogni caso vorrei dire a #Conte che la mortificazione maggiore per un paese in difficoltà è vedere un signore senza… - AdrianoBattega2 : RT @giuseppinaciott: In ogni caso vorrei dire a #Conte che la mortificazione maggiore per un paese in difficoltà è vedere un signore senza… -

Ultime Notizie dalla rete : signore del "Ciao zio, vescovo schietto e gentile": i nipoti ricordano monsignor Cantisani Si è lasciato scivolare con dolcezza nelle braccia del Signore, assaporando con gioia e serenità il momento tanto atteso dell'incontro con il Padre, il compimento di un percorso lungo e pieno d'amore per la Chiesa e per la comunità dei fedeli che ha ...

In questo numero: Ddl Zan, migranti, sinodalità, vescovi e diocesi, arte Ognuno, al di là del proprio stato di vita, è stato pensato, voluto, creato, chiamato e inviato dal Signore per edificare il suo popolo santo e custodire il bene comune. Dio affida ad ognuno (?) ...

El Alamein, Vaccarezza: “Benedici, Signore, i Caduti d’Africa e del mondo” IVG.it Diocesi di Mileto, il vescovo Oliva: «Vengo tra voi come fratello e amico» In questo momento, monsignor Oliva si dice «mosso unicamente dal desiderio di esservi vicino e di condividere con voi quel tratto di strada che il Signore vorrà, consapevole di poter presentare le ...

Ad un anno dall’incidente parla la moglie di Zanardi Ad un anno dal tragico incidente di Alessandro Zanardi, ha parlato la moglie delle condizioni del campione. Dalle parole della moglie di Zanardi sembra quasi finito il peggio, sopratutto dopo i tanyi ...

Si è lasciato scivolare con dolcezza nelle braccia, assaporando con gioia e serenità il momento tanto atteso dell'incontro con il Padre, il compimento di un percorso lungo e pieno d'amore per la Chiesa e per la comunità dei fedeli che ha ...Ognuno, al di làproprio stato di vita, è stato pensato, voluto, creato, chiamato e inviato dalper edificare il suo popolo santo e custodire il bene comune. Dio affida ad ognuno (?) ...In questo momento, monsignor Oliva si dice «mosso unicamente dal desiderio di esservi vicino e di condividere con voi quel tratto di strada che il Signore vorrà, consapevole di poter presentare le ...Ad un anno dal tragico incidente di Alessandro Zanardi, ha parlato la moglie delle condizioni del campione. Dalle parole della moglie di Zanardi sembra quasi finito il peggio, sopratutto dopo i tanyi ...