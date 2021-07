Il Quirinale vende all’asta i cinghiali di Castel Porziano. Gli animalisti: “È una mattanza” (Di giovedì 1 luglio 2021) Una “mattanza” di cinghiali destinati a “finire nel piatto”. Così l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) definisce l’asta che il Quirinale ha bandito per il contenimento della fauna selvatica nella tenuta presidenziale di CastelPorziano, a 25 chilometri da Roma. L’annuncio è rivolto agli allevatori, e offre in vendita esemplari di cinghiali adulti, subadulti e piccoli catturati a partire dal 1° agosto 2012, a una base d’asta rispettivamente di 110, 60 e 8 euro. Il fine dichiarato è quello di favorire il riequilibrio ambientale della zona e far fronte a un’eccessiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Una “” didestinati a “finire nel piatto”. Così l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) definisce l’asta che ilha bandito per il contenimento della fauna selvatica nella tenuta presidenziale di, a 25 chilometri da Roma. L’annuncio è rivolto agli allevatori, e offre in vendita esemplari diadulti, subadulti e piccoli catturati a partire dal 1° agosto 2012, a una base d’asta rispettivamente di 110, 60 e 8 euro. Il fine dichiarato è quello di favorire il riequilibrio ambientale della zona e far fronte a un’eccessiva ...

Advertising

Valessiabi : RT @metaanto: @Quirinale Mattarella ci spieghi che fine faranno i cinghiali della tenuta presidenziale messi all' asta. Un cighialino 8€,… - PaoloSpallino : RT @PaoloSpallino: A quando il mercato delle vacche?Sergio Mattarella vende 'cinghiali vivi'. Tutto vero, il surreale annuncio del Quirinal… - Kimstellata : RT @PaoloSpallino: A quando il mercato delle vacche?Sergio Mattarella vende 'cinghiali vivi'. Tutto vero, il surreale annuncio del Quirinal… - LHoesle : RT @metaanto: @Quirinale Mattarella ci spieghi che fine faranno i cinghiali della tenuta presidenziale messi all' asta. Un cighialino 8€,… - giusy6156 : RT @metaanto: @Quirinale Mattarella ci spieghi che fine faranno i cinghiali della tenuta presidenziale messi all' asta. Un cighialino 8€,… -