Il PSG senza limiti: Donnarumma-Wijnaldum-Hakimi e accordo a un passo per Sergio Ramos (Di giovedì 1 luglio 2021) Il PSG è senza limiti in questa finestra di mercato: Wijnaldum è stato già ufficializzato, per Donnarumma ed Hakimi mancano solo gli annunci (l’ex portiere del Milan ha già fatto le visite mediche), Sergio Ramos è una pista calda e che vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane. Sull’ex bandiera del Real Madrid arrivano altre conferme dalla Francia, secondo RMC Sport farà le visite mediche coi parigini nei prossimi giorni e firmerà un biennale. Va sempre tenuta in considerazione l’opzione Correa in uscita dalla Lazio. Foto: Twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Il PSG èin questa finestra di mercato:è stato già ufficializzato, peredmancano solo gli annunci (l’ex portiere del Milan ha già fatto le visite mediche),è una pista calda e che vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane. Sull’ex bandiera del Real Madrid arrivano altre conferme dalla Francia, secondo RMC Sport farà le visite mediche coi parigini nei prossimi giorni e firmerà un biennale. Va sempre tenuta in considerazione l’opzione Correa in uscita dalla Lazio. Foto: Twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo ...

