Il Parlamento dice “ok” al Ponte sullo Stretto, esulta Cannizzaro: “mai rinunciato alla battaglia, ora non perdiamo questa grande occasione” (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ordine del giorno sul Ponte sullo Stretto è passato in Parlamento, adesso il Governo dovrà adesso impegnarsi a trovare le risorse necessarie per la realizzazione “Forza Italia non ha mai rinunciato alla battaglia per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, un’opera strategica importantissima per il rilancio del Sud e per colmare il gap infrastrutturale con il nord del Paese. Bene quindi il governo che ha sostenuto l’odg presentato dalla collega Stefania Prestigiacomo al dl Fondone. Adesso c’è un ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ordine del giorno sulè passato in, adesso il Governo dovrà adesso impegnarsi a trovare le risorse necessarie per la realizzazione “Forza Italia non ha maiper la realizzazione del, un’opera strategica importantissima per il rilancio del Sud e per colmare il gap infrastrutturale con il nord del Paese. Bene quindi il governo che ha sostenuto l’odg presentato dcollega Stefania Prestigiacomo al dl Fondone. Adesso c’è un ...

