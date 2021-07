Il paradosso dei dispositivi medici ‘su misura’ per persone con disabilità (Di giovedì 1 luglio 2021) Provate a usare, solo per un giorno, un paio di scarpe di due misure più piccole del vostro piede. Inutile a dirsi, quasi una tortura. L’iperbole può far capire cosa possa significare dover convivere con un dispositivo medico che invece di ‘vestire’ su misura la persona, risponde a criteri prima amministrativi e sanitari e solo in seconda battuta all’esigenza del singolo. Sono tre milioni e centomila le persone con disabilità che vivono in Italia, di cui 1,5 milioni ultra 75enni in condizione di disabilità. Il 26,9% delle persone con queste limitazioni vive da sola, il 26,2% con il coniuge, il 17,3% con il coniuge e figli, ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 luglio 2021) Provate a usare, solo per un giorno, un paio di scarpe di due misure più piccole del vostro piede. Inutile a dirsi, quasi una tortura. L’iperbole può far capire cosa possa significare dover convivere con un dispositivo medico che invece di ‘vestire’ su misura la persona, risponde a criteri prima amministrativi e sanitari e solo in seconda battuta all’esigenza del singolo. Sono tre milioni e centomila leconche vivono in Italia, di cui 1,5 milioni ultra 75enni in condizione di. Il 26,9% dellecon queste limitazioni vive da sola, il 26,2% con il coniuge, il 17,3% con il coniuge e figli, ...

Advertising

SarriStefano : @___P_e_p_e__ Il paradosso dei gemelli spiegato bene - xstuckwitharry : RT @15Nevermind: Il paradosso di aver dormito malissimo e pochissimo ed aver fatto comunque dei sogni di merda. - 15Nevermind : Il paradosso di aver dormito malissimo e pochissimo ed aver fatto comunque dei sogni di merda. - bezzifer : Il paradosso di Giuseppe Conte: vuole fare il leader dei grillini ma va a giocare a tennis in auto blu… - mintarantino : RT @ilriformista: Sotto casa, dove lo avevano bloccato le 'Bimbe di Conte' per i selfie, l'ex premier in tenuta sportiva, sempre stiloso, c… -