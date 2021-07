Il museo di Cristiano Ronaldo lancia una t-shirt per celebrare i 100 gol del portoghese con la Juventus

Advertising

44gattdernesto : @maradonahiguain @realvarriale @Cristiano @Vivo_Azzurro Se non sai che il record di gol in nazionale era di Alì Dae… -

Ultime Notizie dalla rete : museo Cristiano

Il Messaggero Veneto

... il Misano World Circuit con N.1 Vyrus e N.1 Bimota; ilFerruccio Lamborghini con 400 GT e la ... Alberto Dossi , Presidente H2it Associazione Italiana Idrogeno e celle a combustione e...Con I frutti dimenticati , candidato al Premio Strega,Cavina si inscrive nella grande ... sarà possibile una visita guidata serale della Casadi Alfredo Oriani . Del progetto sulle ...Si tratta di un’edizione limitata. Ronaldo: è in vendita la maglia celebrativa dei 100 gol realizzati con la Juve. Attraverso un post su Instagram, la pagina del museo personale di Cristiano Ronaldo, ...Tra le ipotesi per il futuro quella di un passaggio al PSG dove, in vista dei Mondiali in Qatar nel 2022, Cristiano potrebbe unire un ruolo da testimonial per la kermesse No al rinnovo con la Juve'. P ...