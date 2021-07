Il Mirror: “Tifosi inglesi, ecco come arrivare a Roma dribblando i controlli Covid” (Di giovedì 1 luglio 2021) Ci sono vari modi per entrare in Italia dribblando la quarantena obbligatoria. Il Daily Mirror pubblica una guida per i Tifosi inglesi che volessero raggiungere Roma per Inghilterra-Ucraina nonostante la barriera sanitaria imposta dal decreto del ministro Speranza. In auto, oppure in aereo fino a Nizza “e poi guidare per sei ore fino a Roma”, scrive il tabloid. O ancora fare tappa in Ungheria, non ci sarebbero restrizioni in ingresso ma la quarantena sì. Il Messaggero, ripreso da Dagospia, riporta questo irresponsabile fenomeno di Tifosi pronti a rischiare multe e salute ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021) Ci sono vari modi per entrare in Italiala quarantena obbligatoria. Il Dailypubblica una guida per iche volessero raggiungereper Inghilterra-Ucraina nonostante la barriera sanitaria imposta dal decreto del ministro Speranza. In auto, oppure in aereo fino a Nizza “e poi guidare per sei ore fino a”, scrive il tabloid. O ancora fare tappa in Ungheria, non ci sarebbero restrizioni in ingresso ma la quarantena sì. Il Messaggero, ripreso da Dagospia, riporta questo irresponsabile fenomeno dipronti a rischiare multe e salute ...

Advertising

debora_crucitti : RT @bravimabasta: Il Daily Mirror suggerisce ai tifosi inglesi come aggirare le norme Anti-Covid: in auto, approfittando di Schengen. Spero… - LMalanotteno : RT @bravimabasta: Il Daily Mirror suggerisce ai tifosi inglesi come aggirare le norme Anti-Covid: in auto, approfittando di Schengen. Spero… - napolista : Ci sono vari modi per bucare i controlli italiani e l'obbligo di quarantena, per arrivare all'Olimpico per Inghilte… - andreapal73 : RT @bravimabasta: Il Daily Mirror suggerisce ai tifosi inglesi come aggirare le norme Anti-Covid: in auto, approfittando di Schengen. Spero… - LucaGhitti : RT @bravimabasta: Il Daily Mirror suggerisce ai tifosi inglesi come aggirare le norme Anti-Covid: in auto, approfittando di Schengen. Spero… -