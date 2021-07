Il ministro degli Interni per l’inaugurazione della mostra su Maradona (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSarà il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, lunedì 5 luglio alle 11, ad inaugurare la mostra “Diego Armando Maradona: il riscatto di una città attraverso lo sport“, allestita negli spazi del Centro Commerciale Jambo1 a Trentola Ducenta (Caserta). “Una presenza importante e simbolica quella del responsabile del Viminale – sottolineano in una una nota gli organizzatori – chiamata a tagliare il nastro in una struttura confiscata alla criminalità organizzata”. Dopo l’inaugurazione, alle 14, si svolgerà una tavola rotonda dal tema “Il riscatto sociale ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSarà il, Luciana Lamorgese, lunedì 5 luglio alle 11, ad inaugurare la“Diego Armando: il riscatto di una città attraverso lo sport“, allestita negli spazi del Centro Commerciale Jambo1 a Trentola Ducenta (Caserta). “Una presenza importante e simbolica quella del responsabile del Viminale – sottolineano in una una nota gli organizzatori – chiamata a tagliare il nastro in una struttura confiscata alla criminalità organizzata”. Dopo, alle 14, si svolgerà una tavola rotonda dal tema “Il riscatto sociale ...

