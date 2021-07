Il governo tedesco contro l’Uefa | “Assolutamente irresponsabile | mette i soldi prima della salute”

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Ritengo che il comportamentoUefa sia”. Così in conferenza stampa il ministro dell’Interno, Horst Seehofer, ha risposto ai giornalisti all’ennesima domanda sulla finale degli Europei a Londra. Di fianco a lui il ministro, Jens Spahn. Ilè quello che in questi giorni ha espresso le critiche più dure sul comportamento delscelta di aprire Wembley a 60.000 spettatori. Alla notizia degli oltre 2.000 tifosi scozzesi contagiati, un altro ...

Advertising

_CalcioItaliano : RT @CalcioFinanza: Il Governo tedesco attacca l'Uefa: «Sul Covid totalmente irresponsabile» - commenda1981 : RT @CalcioFinanza: Il Governo tedesco attacca l'Uefa: «Sul Covid totalmente irresponsabile» - napolista : Il ministro dell'Interno e quello della Salute: 'C'è un problema di tipo commerciale, e ragioni del genere non dovr… - guidoscorza : #cosedagarante | #privacydaily 01.07.21 | Oggi #daleggere | TikTok rimuove sette milioni di minorenni | USA: nuovi… - IpaMatt : RT @CalcioFinanza: Il Governo tedesco attacca l'Uefa: «Sul Covid totalmente irresponsabile» -

Ultime Notizie dalla rete : governo tedesco

Calcio e Finanza

Il ministro delle Comunicazioni di Samoa, Afamasaga Rico Tupa'i, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che ildi Samoa reputa il rischio di contagio in Giappone elevato. Samoaè il ...Via libera delbritannico e del servizio sanitario nazionale (Nhs) alla terza dose del vaccino anti Covid a partire da settembre. Il richiamo ulteriore, raccomandato dagli esperti del Joint Committee on ...“Ritengo che il comportamento della Uefa sia assolutamente irresponsabile”. Lo ha detto il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, rispondendo a una domanda sulla finale degli europei a Londra, ...Preoccupazione per la variante Delta così diffusa in Uk. Giusto limitare lo spostamento di tifosi inglesi e spostare la finale Europei 2020 da Wembley?