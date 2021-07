Il governo sospende il cashback, ma c’è chi continua (Di giovedì 1 luglio 2021) Un pagamento con telefonino via SatispayUn richiamo ai risparmiatori rimasti “orfani” del cashback di Stato, proseguendo con i rimborsi al 10% sulle transazioni per un massimo di 150 euro a fine anno, sia pure con alcune modalità differenti e senza iniziative speciali (super cashback): è la strategia di Satispay, che annuncia un programma riservato ai nuovi iscritti. “Il cashback funziona, nella misura in cui aiuta a sperimentare nuovi metodi di pagamento, e sposta le abitudini soprattutto per chi deve fare i conti sulla spesa”, osserva l’amministratore delegato della startup dei pagamenti digitali, Alberto Dalmasso. E aggiunge: “Ebbene, i ... Leggi su wired (Di giovedì 1 luglio 2021) Un pagamento con telefonino via SatispayUn richiamo ai risparmiatori rimasti “orfani” deldi Stato, proseguendo con i rimborsi al 10% sulle transazioni per un massimo di 150 euro a fine anno, sia pure con alcune modalità differenti e senza iniziative speciali (super): è la strategia di Satispay, che annuncia un programma riservato ai nuovi iscritti. “Ilfunziona, nella misura in cui aiuta a sperimentare nuovi metodi di pagamento, e sposta le abitudini soprattutto per chi deve fare i conti sulla spesa”, osserva l’amministratore delegato della startup dei pagamenti digitali, Alberto Dalmasso. E aggiunge: “Ebbene, i ...

