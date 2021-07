Il giorno dopo il naufragio: il dolore dei sopravvissuti e il mistero dell’Sos (Di giovedì 1 luglio 2021) «Ho visto le mie due sorelle annaspare prima di scomparire in mare, senza riuscire a fare nulla per salvarle», ha raccontato una donna ivoriana di 40 anni agli operatori di Medici senza frontiere. È tra i 46 sopravvissuti al naufragio avvenuto mercoledì mattina prima dell’alba a 5 miglia da Lampedusa. Una barca con 63 persone si è capovolta durante un soccorso. «Volevo solo essere me stesso, per quello sono partito, per noi non c’è alternativa al mare, anche se sai … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 luglio 2021) «Ho visto le mie due sorelle annaspare prima di scomparire in mare, senza riuscire a fare nulla per salvarle», ha raccontato una donna ivoriana di 40 anni agli operatori di Medici senza frontiere. È tra i 46alavvenuto mercoledì mattina prima dell’alba a 5 miglia da Lampedusa. Una barca con 63 persone si è capovolta durante un soccorso. «Volevo solo essere me stesso, per quello sono partito, per noi non c’è alternativa al mare, anche se sai … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

