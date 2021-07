«Il Gay Pride? Un ritrovo di disadattati e schizoidi», l’attacco nel Milanese della consigliera di Forza Italia Antonia Parisotto (Di giovedì 1 luglio 2021) «Una squallida manifestazione, un ritrovo per disadattati e soggetti schizoidi in piena crisi dissociativa». Con queste parole la consigliera comunale di Forza Italia a Cesano Boscono Antonia Parisotto ha definito l’ultima edizione del Gay Pride a Milano. Il commento della consigliera, avvocatessa proprio della cittadine della provincia Milanese, è arrivato durante una seduta del consiglio comunale. L’intervento di Parisotto è stato ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) «Una squallida manifestazione, unpere soggettiin piena crisi dissociativa». Con queste parole lacomunale dia Cesano Bosconoha definito l’ultima edizione del Gaya Milano. Il commento, avvocatessa propriocittadineprovincia, è arrivato durante una seduta del consiglio comunale. L’intervento diè stato ...

