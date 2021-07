Il gatto non vuole che la padrona beva il vino | video (Di giovedì 1 luglio 2021) Si dice che l'alcol possa far male, soprattutto se bevuto in grandi quantità. Lo sa bene questo simpatico gattone che sembra voler in tutti i modi impedire alla sua padrona di bere del vino. Appena lei cerca di afferrare il bicchiere ecco che lui interviene mordendola e spingendola a mollare la presa. Questo singolare video è in rete da qualche settimana, ma ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni. Guarda tutti i video divertenti gatto guarda i cartoni animati con la sua padrona video Questo tenero gattino sembra aver trovato una nuova ... Leggi su panorama (Di giovedì 1 luglio 2021) Si dice che l'alcol possa far male, soprattutto se bevuto in grandi quantità. Lo sa bene questo simpaticone che sembra voler in tutti i modi impedire alla suadi bere del. Appena lei cerca di afferrare il bicchiere ecco che lui interviene mordendola e spingendola a mollare la presa. Questo singolareè in rete da qualche settimana, ma ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni. Guarda tutti idivertentiguarda i cartoni animati con la suaQuesto tenero gattino sembra aver trovato una nuova ...

