Il fidanzato di Saman sfida la famiglia Abbas e si mostra in tv: spera ancora che sia viva (Di giovedì 1 luglio 2021) Se forse qualcuno avesse ascoltato le denunce fatte da un ragazzo di 20 anni, che chiedeva aiuto dopo che la sua famiglia in Pakistan era stata minacciata, oggi Saman Abbas sarebbe ancora viva. Purtroppo però non è successo e oggi, il fidanzato della ragazza scomparsa nel nulla il 30 aprile, rischia ogni giorno la sua di vita. E suo malgrado, a rischiare sono anche i familiari che vivono in Pakistan, visto che gli Abbas sono stati già nel loro paese a fargli visita, con minacce non di poco conto. Il giovane fidanzato di Saman però è molto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 luglio 2021) Se forse qualcuno avesse ascoltato le denunce fatte da un ragazzo di 20 anni, che chiedeva aiuto dopo che la suain Pakistan era stata minacciata, oggisarebbe. Purtroppo però non è successo e oggi, ildella ragazza scomparsa nel nulla il 30 aprile, rischia ogni giorno la sua di vita. E suo malgrado, a rischiare sono anche i familiari che vivono in Pakistan, visto che glisono stati già nel loro paese a fargli visita, con minacce non di poco conto. Il giovanediperò è molto ...

