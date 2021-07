Il declino italiano della libertà (Di giovedì 1 luglio 2021) Lo scorso mercoledì la federazione nazionale della stampa ha tenuto una drammatica conferenza stampa, a Roma, davanti al ministero del lavoro. Innanzitutto, è stato lanciato l’allarme sul futuro dell’istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI), caricato di un indebitamento indotto dall’abnorme aumento di prepensionamenti e casse integrazioni. E quest’ultimo è l’effetto di un comodo e strumentale rifugio per editori incapaci di programmare adeguatamente i salti tecnologici. Le testate che hanno immaginato per tempo il che fare – da Le Monde, a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 luglio 2021) Lo scorso mercoledì la federazione nazionalestampa ha tenuto una drammatica conferenza stampa, a Roma, davanti al ministero del lavoro. Innanzitutto, è stato lanciato l’allarme sul futuro dell’istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI), caricato di un indebitamento indotto dall’abnorme aumento di prepensionamenti e casse integrazioni. E quest’ultimo è l’effetto di un comodo e strumentale rifugio per editori incapaci di programmare adeguatamente i salti tecnologici. Le testate che hanno immaginato per tempo il che fare – da Le Monde, a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

luca_vota : @pomante_sergio @ArkadiMaslow @Viola51872594 @DrowningInBlack @Valenti63339244 Tu sei il simbolo del declino italiano. - orsi_massimo : @mariocavallaro solo per chiarire, considero Berlusconi il vero responsabile del declino culturale ed economico ita… - pontrafab : @giallideilimoni @FanteLorenzo Tu pensi che l'essersi sbarazzati di Trump sia sufficiente per ritenere quei partiti… - lancillizza : Trash italiano è in declino o sbaglio - maurofughi : @MarcoCantamessa Dopo qualche indagine delle cause, magari con qualche influence diagram, non sarei sorpreso di tro… -

Ultime Notizie dalla rete : declino italiano Tutti gli investimenti di Nissan e della cinese Envision sulle batterie nel Regno Unito ...a creare entro il 2030 aiuteranno a risollevare sia la regione da un lungo periodo di declino ... Secondo fonti sentite da Reuters , il governo italiano ha destinato circa 600 milioni di euro di fondi ...

L'esplosione dei 5 Stelle ci riguarda. Per una nuova agenda di sinistra Il 33 per cento: quasi un italiano su tre votò per la proposta di Beppe Grillo. Se quell'area va in ... Il declino dell'alleanza giallorossa può portare l'area progressista ad avere un rinculo ...

Il declino italiano della libertà | il manifesto Il Manifesto Disco ruin Un viaggio attraverso l’ascesa e il declino dell'Italia del clubbing, raccontati dai protagonisti della notte. Dove vederlo. Uci Cinemas - Curno Orari: 19.10; 19.50; 22.10; 22.2 ...

Germania, gli addii paralelli di Merkel e Löw, simboli del declino della Nazionale tedesca La cancelliera e il c.t. erano in piena sintonia da quando la Mannschaft vinse i Mondiali del 2014 in Brasile. Ma, ora, rimasti a corto di idee lasciano insieme ...

...a creare entro il 2030 aiuteranno a risollevare sia la regione da un lungo periodo di... Secondo fonti sentite da Reuters , il governoha destinato circa 600 milioni di euro di fondi ...Il 33 per cento: quasi unsu tre votò per la proposta di Beppe Grillo. Se quell'area va in ... Ildell'alleanza giallorossa può portare l'area progressista ad avere un rinculo ...Un viaggio attraverso l’ascesa e il declino dell'Italia del clubbing, raccontati dai protagonisti della notte. Dove vederlo. Uci Cinemas - Curno Orari: 19.10; 19.50; 22.10; 22.2 ...La cancelliera e il c.t. erano in piena sintonia da quando la Mannschaft vinse i Mondiali del 2014 in Brasile. Ma, ora, rimasti a corto di idee lasciano insieme ...