Il debito pubblico italiano, l’elefante nella stanza (Di giovedì 1 luglio 2021) Sfiora il 160 per cento del Pil e la sua sostenibilità dipende dal futuro politico di Mario Draghi. Ma per farlo scendere bisogna attuare subito le riforme trascurate per decenni, mentre in Europa i “rigoristi” sono pronti ad attaccare Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 1 luglio 2021) Sfiora il 160 per cento del Pil e la sua sostenibilità dipende dal futuro politico di Mario Draghi. Ma per farlo scendere bisogna attuare subito le riforme trascurate per decenni, mentre in Europa i “rigoristi” sono pronti ad attaccare

Ultime Notizie dalla rete : debito pubblico Filograna (pres. Movimento Autonomi e Partite Iva): 'Serve condono equitativo' ... a questo punto il debito dovrebbe essere spalmato e lo Stato lo può fare attraverso un condono ... Il popolo italiano è il più ricco del mondo, a fare schifo è il pubblico, la burocrazia, la politica ...

La pandemia sociale dei nuovi poveri In un Paese dal debito pubblico al 160%. E che in un anno, a causa della pandemia, ha perso più di un milione di posti di lavoro. I più colpiti sono le famiglie numerose e quelle senza alcun reddito. ...

Il debito pubblico italiano, l'elefante nella stanza

Sfiora il 160 per cento del Pil e la sua sostenibilità dipende dal futuro politico di Mario Draghi. Ma per farlo scendere bisogna attuare subito le riforme ...

