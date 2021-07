“Il Csm è stato gestito da tre persone: Lotti, Palamara e Ferri, che è la mente di tutto il sistema”. Ecco l’ultimo verbale dell’avvocato Amara (Di giovedì 1 luglio 2021) “C’è un uomo che si chiama Cosimo Ferri, che ha un potere ancora oggi fortissimo, ed è l’unico che sta in silenzio, non a caso, a mio avviso”. Parola di Piero Amara, l’avvocato siciliano al centro di molteplici inchieste, compLotti e misteri. Già condannato per corruzione in atti giudiziari – finora ha patteggiato in totale 3 anni e 8 mesi – per una serie di sentenze pilotate al Consiglio di stato, Amara è l’uomo della fantomatica loggia Ungheria, una non meglio specificata associazione segreta della quale, a suo dire, fanno parte magistrati, avvocati e politici. “Questa è una associazione a delinquere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) “C’è un uomo che si chiama Cosimo, che ha un potere ancora oggi fortissimo, ed è l’unico che sta in silenzio, non a caso, a mio avviso”. Parola di Piero, l’avvocato siciliano al centro di molteplici inchieste, compe misteri. Già condannato per corruzione in atti giudiziari – finora ha patteggiato in totale 3 anni e 8 mesi – per una serie di sentenze pilotate al Consiglio diè l’uomo della fantomatica loggia Ungheria, una non meglio specificata associazione segreta della quale, a suo dire, fanno parte magistrati, avvocati e politici. “Questa è una associazione a delinquere ...

